/ Viale Fulvio Testi, 176

Antenna abusiva in Fulvio Testi, Verdi e Sinistra vogliono più risposte

"Alleanza Verdi Sinistra" prende atto delle precisazioni dell'amministrazione comunale in merito alle polemiche sollevate sull'antenna abusiva in viale Fulvio Testi 176, ma vuole ulteriori chiarimenti in risposta all'interrogazione presentata in aula consiliare