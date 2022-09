Sant'Eusebio avrà un nuovo asilo nido pubblico

Il rione Sant'Eusebio a Cinisello Balsamo avrà un nuovo asilo nido pubblico. Ad annunciarlo con grande enfasi e gioia è il sindaco Giacomo Ghilardi: «Grandissima notizia, grandissimo lavoro! Abbiamo approvato l’apertura di un nuovo asilo nido pubblico».

Il primo cittadino spiega che sarà «un centro educativo polifunzionale che offrirà un servizio integrato nel quartiere Sant’Eusebio per famiglie con bambini, dalla nascita fino ai 6 anni di età, collocato nell’edificio comunale situato in via Alberto da Giussano 3».

Il progetto sarà suddiviso nell’apertura di un asilo nido e di un servizio educativo sperimentale ad ampio respiro che comprenderà attività di natura diversa. La gestione sarà affidata all’azienda consortile "Insieme per il Sociale", già incaricata dal Comune di Cinisello Balsamo per altri servizi all’infanzia.

Il nuovo servizio educativo, che aprirà i battenti nel mese di novembre, si configura come punto di incontro per bambini, genitori, nonni, babysitter ed educatori, per un confronto reciproco nel rispetto dei ruoli e la costruzione di un’alleanza educativa che metta al primo posto il benessere del bambino: sarà composto dal Servizio Gioco... ma non solo, trasferito in questo nuovo contesto dal nido La Trottola e che riapre dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, e da altre nuove attività che verranno realizzate avendo sempre come target di riferimento bambini 0/6 anni e famiglie.

Il nuovo asilo nido, invece, sarà inaugurato con l'inizio del 2023 e sarà inserito come offerta pubblica aggiuntiva per bambini tra i 14 e i 36 mesi di età e avrà una capienza di circa 15 bambini.

Ogni spazio, durante la settimana, sarà destinato a un’attività specifica, con la possibilità di ospitare eventi serali e, nel weekend, a richiesta, occasioni di feste.

Saranno previsti spazi flessibili per diverse esigenze: laboratori di psicomotricità, di lettura e creatività; percorsi per neo-genitori e per lo sviluppo dell’autonomia dei bambini dai 2 anni; corsi di formazione per babysitter con la possibilità di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; incontri formativi con pedagogisti, psicologi, personale sanitario sui temi legati alla crescita nella prima infanzia.

Sarà inoltre mantenuto e integrato il servizio “ScArti – Le arti del riuso”, progetto ideato dalla cooperativa sociale “La Grande Casa” già attivo da alcuni anni sul territorio.

ScArti è un laboratorio aperto a scuole, bambini, ragazzi e famiglie che invita ad adottare un nuovo sguardo sui materiali destinati allo smaltimento, per trasformarli in operazioni artistiche dalla forte valenza educativa.

Maria Gabriella Fumagalli, assessore alle politiche educative, formazione e istruzione, spiega: «Il progetto, dalla proposta ricca e variegata, è unico nel suo genere, rientra nell’ambito delle politiche per il Sistema Integrato 0-6 che ha già portato sull’intero territorio di Cinisello Balsamo numerosi servizi rivolti alla fascia di età in questione».

Poi termina: «Per la sperimentazione di un centro polifunzionale abbiamo scelto in particolare la zona di Sant’Eusebio per offrire una nuova opportunità al quartiere, valorizzando le sue potenzialità e ampliando la sua l’offerta educativa».

Il sindaco Ghilardi termina: «Il centro si propone di diventare un punto di riferimento e un aiuto concreto per le famiglie, un laboratorio permanente che si alimenta anche del valore portato dagli utenti stessi, oltre che dagli educatori e dai professionisti che porteranno il loro contributo, per costruire una comunità unita dalla consapevolezza della propria responsabilità educativa».