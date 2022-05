Fino al 24 giugno aperte le candidature per la Spiga d'Oro 2022

L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo invita a segnalare cittadini e realtà determinanti per il territorio di Cinisello Balsamo e meritevoli della civica onorificenza Spiga d’Oro per l'anno 2022.

Il riconoscimento è stato introdotto nel 1987 per celebrare il titolo di “Città”, assegnato a Cinisello Balsamo il 17 ottobre del 1972.

Negli anni la cerimonia ha celebrato il merito di singoli cittadini, associazioni e imprese che contribuiscono quotidianamente o che hanno contribuito allo sviluppo sociale, culturale, economico dell’intera comunità cittadina.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Sono sotto gli occhi di tutti le figure che ogni giorno dimostrano grande senso civico, generosità, costanza e che meritano di ricevere la spiga dorata, simbolo dell’impegno per il bene comune».

Poi aggiunge: «Rinnoviamo l’invito a istituzioni pubbliche e private, associazioni, singoli cittadini di segnalare i soggetti legati alla città che ritengono degni di questo riconoscimento pubblico».

Le proposte, complete di curriculum e indirizzate al sindaco e alla commissione, devono essere presentate entro venerdì 24 giugno 2022 presso l’ufficio protocollo (Punto in Comune – Sportello del Cittadino, via XXV Aprile, 4) del Comune o inviate via pec all’indirizzo comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it.

La cerimonia per l’assegnazione della 32ª edizione della Spiga d’Oro è prevista per domenica 16 ottobre 2022.