Meno code e attese, arriva l’app per prenotare in modo smart i servizi di "Punto in Comune"

"Punto in Comune" a Cinisello Balsamo si arricchisce di un nuovo servizio per semplificare sempre di più la vita dei cittadini. Una innovazione tecnologica per accedere a tanti servizi comunali in modo facile e veloce.

Da lunedì 21 dicembre sarà disponibile l’app “Prenotami.cloud” per prenotare i servizi dello sportello polifunzionale del cittadino e dire addio a code e attese e, nello stesso tempo, rendere Cinisello Balsamo sempre più efficiente e smart.

Con “Prenotami.cloud”, disponibile per Android e IOS, sarà semplice avere il proprio appuntamento per il rilascio della carta di identità o di un certificato, protocollare una pratica come l’idoneità alloggiativa, ottenere il contrassegno disabili, autenticare una firma, ricevere il PIN della Carta Regionale dei Servizi etc…, accedere a un bando o ai servizi dell’ufficio tributi (Tari, Imu, Tosap).

Dal menù si potrà, in ogni momento, comodamente consultare la sezione “Appuntamenti” per verificare data e orario o eventualmente procedere all'annullamento.

Rimane comunque disponibile la prenotazione tramite pc collegandosi al sito web comunale: alla voce "Punto in Comune" si accede al sistema di prenotazione tramite una web app che invierà automaticamente, con sms o mail, il ticket dell’appuntamento e un link per l'eventuale disdetta che renderà immediatamente disponibile il “posto” ad altri cittadini.

Chi non possiede un pc o uno smartphone può rivolgersi al numero verde 800397469, prenotare per il servizio desiderato, chiedere informazioni o sottoporre eventuali situazioni di urgenza.

Grazie all'innovazione tecnologica la pubblica amministrazione ha fatto e continua a fare enormi passi avanti nella gestione delle pratiche, basti pensare ai numerosi servizi online offerti, quali la richiesta di residenza, la certificazione, l’erogazione di contributi economici etc…, ma soprattutto si è resa le modalità di fruizione degli stessi servizi estremamente facile e a portata di click.

E da oggi, in modalità innovativa c'è anche la richiesta di prestazioni su prenotazione che evita code e velocizza lo svolgimento delle pratiche organizzando al meglio l’apertura degli sportelli.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Le nuove tecnologie fanno ormai parte del nostro vivere quotidiano, quasi tutti utilizzano smartphone e app per accedere a servizi o informazioni e avere servizi su prenotazione è sicuramente un vantaggio sia per i cittadini che per la pubblica amministrazione, in termini di tempo e di efficienza».

Poi aggiunge: «Programmare in anticipo gli accessi, inoltre, permetterà di gestire meglio gli operatori agli sportelli e tutte le attività di back office conseguenziali all’erogazione del servizio. Il sistema che abbiamo scelto è molto semplice e l’app è immediatamente fruibile, una ulteriore dimostrazione che il nostro Comune vuole sempre essere all’altezza in campo tecnologico a vantaggio dei cittadini».