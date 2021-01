Il Comune di Cinisello Balsamo approda su Telegram, in arrivo specifici canali tematici

Dopo WhatsApp anche Telegram entra a far parte della nutrita schiera di social che il Comune di Cinisello Balsamo utilizza per comunicare con i cittadini e informare su eventi, iniziative, bandi e quanto accade in città

La nuova app di messaggistica sta avendo nell’ultimo periodo una enorme diffusione grazie anche alle sue molteplici funzionalità. Telegram non sostituirà WhatsApp, che conta ormai più di 5.000 iscritti, ma verrà utilizzato per la sua innovativa funzione di creazione di canali tematici a cui i cittadini possono “unirsi” e seguire senza dover fornire il proprio numero di telefono.

Diverrà quindi molto più agevole la gestione da parte del backoffice che non dovrà più salvare i numeri di telefono, gestire le liste broadcast e la privacy.

Il primo canale ad essere attivato sarà dedicato alla diffusione dei comunicati stampa e potrà essere raggiunto cercando su Telegram “Comunicati Stampa Cinisello Balsamo” (@ComunicatiStampaCB), rivolto principalmente ai giornalisti, ma anche a tutti coloro che vogliono essere informati sui temi rilevanti della nostra città.

Dopo questa prima esperienza saranno attivati ulteriori canali tematici.

Non sarà possibile chiedere informazioni tramite questo strumento, che come WhatsApp è un canale unidirezionale, e gli utenti verranno invitati a consultare il sito web istituzionale www.comune.cinisello-balsamo.mi.it dove sono presenti tutte le informazioni e le modalità per contattare gli uffici comunali.