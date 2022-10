/ Viale Fulvio Testi

Edil Steel si aggiudica la passerella ciclopedonale su Fulvio Testi

Nel pomeriggio di martedì 4 ottobre l’amministrazione comunale ha siglato il contratto con la società aggiudicataria Edil Steel in raggruppamento con Colosio srl. A breve il via ai lavori per la nuova infrastruttura del quartiere Crocetta