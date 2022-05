Il consiglio comunale approva il bilancio

Si è concluso nella serata di lunedì 30 maggio in consiglio comunale l’iter di approvazione del "Bilancio Previsionale 2022-2024".

Un documento finanziario che vede un pareggio di 112.417.149 euro di entrate e spese nel 2022, la cifra scende a 94.783.349 euro nel 2023 e a 80.678.349 euro nel 2024.

L'assessore al bilancio e ai servizi sociali Valeria De Cicco analizza: «Siamo di fronte a un bilancio che non prevedere alcun aumento delle tasse, al contrario diminuiscono Irpef e Tari»

De Cicco prosegue: «Nonostante la carenza di risorse per i Comuni e l’aumento dei costi delle materie prime (gas ed energia elettrica), senza dimenticare l’aumento delle spese a supporto della cittadinanza come conseguenza della pandemia, la scelta dell’amministrazione è stata quella di confermare l’addizionale al 7,5 per mille e di introdurre la soglia di esenzione a 10mila euro».

Poi aggiunge: «La Tari resta pressoché invariata, con una diminuzione per le imprese e gli artigiani di oltre l'1%, categorie che sostengono la crescita del nostro tessuto sociale».

Infine si toglie un sassolino dalla scarpa: «Dopo quattro sedute di bilancio, che hanno visto l’opposizione strumentalizzare ogni cosa, finalmente possiamo procedere con gli impegni concreti per la città».

Per quanto concerne le tariffe dei servizi a domanda individuale la previsione del 2022 prevede un aumento della percentuale di copertura da parte dell’amministrazione comunale che è passa dal 47,43% del 2020 al 51,95% del 2021, al 52,44% del 2022: un ulteriore segnale di attenzione alle famiglie.

Sul fronte della spesa corrente, nel 2022 la voce più consistente riguarda l’ambiente con 11,4 milioni di euro, seguono la spesa per il settore sociale con 8 milioni di euro, per gli asili nido con 6,7 milioni di euro e la sicurezza con 3,7 milioni di euro.

Per la cultura si spenderanno 3,3 milioni di euro; 2,4 per l'istruzione, per la viabilità 2,6 milioni di euro, per il territorio 1,8 milioni di euro, per lo sport 1,4 milioni di euro e per i cimiteri 1 milione di euro.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Con questa programmazione vogliamo avviare una serie di azioni di rilancio, intendiamo alzare il livello della sfida. E lo abbiamo già fatto con la partecipazione ai fondi del PNRR, puntando sull’ambito sportivo, sull’innovazione tecnologica, promuovendo il protagonismo dei giovani, garantendo sempre grande attenzione all’educazione e all’infanzia. Desideriamo non perdere le opportunità offerte dal PNRR per proseguire il nostro programma di manutenzione e di riqualificazione delle città».

La nuova programmazione prevede nel 2022 investimenti per 34,4 milioni di euro, di cui 14,4 milioni per opere pubbliche.

Il piano triennale prevede la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali e marciapiedi, di nuove piste ciclabili e sistemi ciclopedonali, la messa in sicurezza di edifici pubblici e scuole, la manutenzione straordinarie del verde e dei cimiteri.

A questa cifra si potranno aggiungere i contributi del PNRR a seguito della candidatura di diversi progetti: polo dell’infanzia di via Bramante, nuovo impianto sportivo polivalente in via Alberti, la manutenzione straordinaria delle facciate del palazzetto dello sport, la valorizzazione del parco di Villa Ghirlanda con azioni di carattere ambientale, educativo e culturale, a cui si aggiungono gli interventi presentati in accordo con la Città Metropolitana di Milano: biciplan (già approvato), area multisport in via Turoldo e la realizzazione di due laghetti nel Parco Nord.

L’amministrazione comunale partecipa da protagonista anche alla rivoluzione digitale per avere una pubblica amministrazione più semplice e accessibile. Questo si tradurrà nel completamento del processo di migrazione dei servizi sulla piattaforma Pagopa, nel rinnovamento del sito web e dei servizi digitali con una previsione di risorse in entrata pari a 400mila euro.

Sempre nell’ambito dell’innovazione rientra l’investimento di 520mila euro per i nuovi strumenti di videosorveglianza e l’ampliamento della banda per le scuole. Come la semplificazione dei procedimenti dello Sportello Unico per l’Edilizia.

Il Comune di Cinisello Balsamo si conferma inoltre capofila di importanti progetti europei del valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro: Cityful, Make in Grow, Nuovi punti della rete Eurodesk, Call for idea, assegni di studio per studenti meritevoli, PizzAut.

In ambito socio-educativo, particolare attenzione merita il progetto “Educasa” che vede come fruitori 40 nuclei familiari con adulti, anziani e disabili per una spesa di 25mila euro e gli aiuti concreti rivolti alla popolazione ucraina con l’avvio di un Centro Accoglienza Straordinaria (250mila euro), l’ampliamento del Sistema Accoglienza Integrazione (168mila euro) e l’accesso gratuito ad alcuni servizi comunali.

All’infanzia sono dedicati diversi progetti di educazione, oltre all’aggiunta di 39 posti in più per i nidi che comportano una spesa di 117mila euro.