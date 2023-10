Quasi un milione di euro per nuove asfaltature, la giunta approva i progetti

Presto altre 10 strade della città saranno riasfaltate. Prosegue così il piano di manutenzione viario nel quale rientrano nuovi manti stradali per una percorribilità più sicura.

La giunta di Cinisello Balsamo nei giorni scorsi ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, per un totale di 980mila euro, per la realizzazione delle nuove pavimentazioni stradali in via Aldo Palazzi, via Alessandro Manzoni, via Amedeo Modigliani, via Andrea Appiani, e alcuni tratti delle vie Francesco Cilea, Giovanni Prati, Giuseppe Verdi, Palestro, Roma e XXV Aprile.

I lavori rientrano nella manutenzione straordinaria per risolvere definitivamente situazioni di precarietà e instabilità che possono comportare difficoltà alla viabilità.

A seguito di opportuna analisi degli interventi di manutenzione si è stilato un elenco di priorità, anche dopo richiamo del Piano di Governo del Territorio e l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano approvato.

Il Settore del Comune "Opere Pubbliche - Servizio Gestione Sottoservizi e Manutenzione Strade" ha predisposto la documentazione con elenco dei lavori da eseguire nelle vie interessate dove, oltre al rifacimento della pavimentazione, si interverrà sulla segnaletica stradale e, dove necessario, a seconda dei casi, sul ripristino dei tornelli delle alberature esistenti; sulla realizzazione degli scivoli disabili ove non presenti; sulla sistemazione delle banchine laterali o dell’aiuola spartitraffico con prolungamento e messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale; sul ripristino dell’asfalto del marciapiede e sulla pulizia delle banchine a verde.

E’ possibile che l’esecuzione dei lavori, per alcune vie, richieda limitazioni del traffico o deviazioni su percorsi alternativi o anche la chiusura di tratti di strada, come, ad esempio, in via Roma.

I lavori dovranno essere conclusi entro sei mesi dall’affidamento.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Il piano di interventi per una città in ordine e più vivibile prosegue. Con le asfaltature approvate, siamo pronti a eseguire nuove manutenzioni come previsto dai Piani territoriali approvati. Cinisello Balsamo si rinnova, si abbellisce e migliora in sicurezza dal punto di vista della percorribilità».

L'assessore ai lavori pubblici Francesco Scaffidi commenta: «Siamo alla viglia di una nuova stagione di importanti interventi di manutenzione sulle strade cittadine. Le asfaltature e i lavori a corredo sono quanto mai importanti per chi vive o anche solo attraversa la città, oltre che valere in termini di decoro e accessibilità».