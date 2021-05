Approvata dal consiglio comunale la gestione economica dell'anno 2020

L'assessore al bilancio Valeria De Cicco: «La pandemia ha messo in luce allo stesso tempo una capacità dell’amministrazione comunale di rispondere con prontezza ed efficacia alle esigenze dei cittadini e di saper mettere in rete i diversi enti e associazioni del territorio»

Nella seduta di consiglio comunale di giovedì 27 maggio, la giunta ha presentato il bilancio consuntivo, chiamato più propriamente “Rendiconto”, l’atto con cui si rendiconta e certifica le entrate e le spese effettivamente sostenute per la gestione dell’Ente.

L'assessore al bilancio Valeria De Cicco spiega: «Il rendiconto del 2020 è sicuramente caratterizzato dall’evento eccezionale della pandemia che solo in queste ultime settimane, grazie alla diffusione della campagna vaccinale, ha visto diminuire il suo livello di gravità. L’emergenza sanitaria ha evidenziato un grande bisogno di prossimità e ha fortemente condizionato la gestione economica delle risorse dell’ente».

Poi prosegue: «L’esperienza che stiamo vivendo ha messo in luce allo stesso tempo una capacità dell’amministrazione comunale di rispondere con prontezza ed efficacia alle esigenze dei cittadini e di saper mettere in rete i diversi enti e associazioni del territorio. Il Comune è stato attore principale nell’attuazione di misure del governo in risposta all'emergenza sanitaria e ha fatto il possibile per continuare ad assicurare i servizi essenziali alla cittadinanza nonostante le restrizioni ed il prolungato lockdown».

De Cicco termina: «Il risultato positivo della gestione di bilancio dimostra una corretta, equilibrata e sana capacità di utilizzo delle risorse nonostante l'emergenza epidemiologica Covid-19, con accurata gestione della disponibilità di cassa, senza mai ricorrere alle anticipazioni di tesoreria».

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 presenta un avanzo di 48,7 milioni di euro. Nel 2020 sono stati assicurati tutti i servizi, compresi quelli destinati alle fasce sociali più deboli: dalle mense scolastiche, ai servizi di sostegno alla genitorialità, servizi per l’affido familiare, servizio di assistenza scolastica, assistenza agli studenti diversamente abili, spese per l'affitto abitazioni non pubbliche, servizi per l’integrazione sociale, servizi relativi agli accordi di genere, ecc. per un totale di 16,9 milioni (nel 2019 le speso sono state 16,5 milioni, nel 2018 di 16,2 milioni e nel 2017 pari a 14 milioni).

Sono stati destinati in fase di bilancio di previsione circa 27,01 milioni ad investimenti di cui circa 8,9 milioni provenienti dal 2019, rinviando al 2021 con il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale per 16,3 milioni. Le spese di investimento nette nel 2020 sono ammontate 3,06 milioni di euro.

Tra le principali opere la manutenzione straordinaria delle strade, del verde, degli edifici pubblici e scolastici e la riqualificazione delle aree giochi e delle aree cani. Il Comune di Cinisello Balsamo si è dimostrato particolarmente virtuoso nel garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, servizi, forniture e appalti: dal ricevimento della fattura al pagamento trascorrono in media solo 21 giorni. Quanto alla consistenza patrimoniale il valore è passato da 281 milioni a oltre 282 milioni.