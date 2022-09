World Clean Up Day, il 17/9 contro l'abbandono dei rifiuti

Sabato 17 settembre Cinisello Balsamo aderisce alle iniziative del "World Clean Up Day", la giornata mondiale di pulizia dai rifiuti, con due appuntamenti.

Si tratta di una giornata nata per prendere parte attivamente al movimento ecologico che unisce più di 180 paesi, 50 milioni di volontari e conta 280.000 tonnellate di rifiuti raccolti, per accrescere sempre di più una visione di rispetto e cura per l'ambiente e per rendere più sostenibile l'impatto dell'uomo sulla terra impegnandosi, ognuno nel proprio piccolo, a non arrecare danno al nostro paesaggio.

Due le iniziative patrocinate dal Comune in collaborazione con Nord Milano Ambiente, l’azienda municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti, che provvederà alla consegna del materiale necessario per la raccolta e, al termine dell’iniziativa, al ritiro e smaltimento dei rifiuti.

L'azienda di ristorazione McDonald’s, con il motto “Tutti a raccolta! Insieme possiamo fare la differenza, prendiamoci cura della città” invita tutti i cittadini a partecipare alla tappa cinisellese de “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa dedicata alla lotta al fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti nell’ambiente, acuito anche dall’aumento dei consumi take-away.

L’evento è patrocinato dal Comune, con il supporto e la partecipazione della società sportiva Net Volley e dell’associazione Auser Insieme Volontariato di Cinisello.

L’appuntamento, per chiunque voglia dare il proprio contributo, è alle ore 9 presso il parcheggio Via De Sanctis.

L’attività di riqualifica interesserà 4 diverse aree: la prima, tra il parco pubblico di via Severino Villa, via Guazzoni, via Zaffoni e via Limonta; la seconda, tra l’area verde ex bocciofila in via Severino Villa, via Beretta e via Oggioni; la terza, tra parco Carlo Marx e Via Terenghi; la quarta, tra parco Vittime delle Foibe, via Cadorna e via Martinelli.

Nel pomeriggio si replica con la Protezione Civile di Cinisello Balsamo che insieme a Decathlon Cinisello dalle ore 15 alle ore 17 chiama a raccolta i cittadini nel parco della Pace (zona area giochi di via Gran Sasso) per prendersi cura di uno spazio pubblico e pulire insieme uno dei parchi più grandi nel cuore della città, adiacente a edifici scolastici e molto frequentato da bambini e famiglie.

Una giornata dunque all’insegna del volontariato e dell’impegno civile per prendersi cura del territorio ed esortare tutti ad adottare comportamenti sostenibili nei confronti dell’ambiente, ogni giorno, con piccoli gesti che fanno la differenza.