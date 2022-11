L'area verde tra le vie Cornelio e Diaz destinata all'outdoor education

Un’area verde inutilizzata sarà presto laboratorio e terreno di gioco per i bambini di tutti i nidi e le scuole dell’infanzia di Cinisello Balsamo.

Grazie all’accordo di collaborazione siglato questa mattina tra amministrazione comunale, scuola dell’infanzia paritaria Cornelio e Protezione Civile locale, l’area pubblica compresa tra le vie Cornelio e Diaz verrà destinata all’Outdoor Education, ovvero la pratica di attività educative e ludiche all’aria aperta.

La scuola paritaria Cornelio, adiacente allo spazio verde, collaborerà alla gestione dell’area e all’accoglienza dei gruppi di bambini provenienti dalle scuole cittadine.

I volontari della Protezione Civile contribuiranno a rendere stimolante lo spazio attraverso il reperimento di materiali vegetali e l’installazione di elementi naturali, come tronchi e piccole costruzioni dedicate ad attività specifiche (dislivelli per giochi motori, arredo, zone di scavo).

Compiti dell’amministrazione comunale saranno il coordinamento e l’implementazione del progetto, la manutenzione del verde per l’intero anno scolastico e la creazione di un’apertura pedonale da via Cornelio, per favorire l’accesso delle classi.

L’Outdoor Education è un orientamento pedagogico internazionale che valorizza le esperienze all’aperto, rispetto alla tendenza delle società più sviluppate a prediligere contesti chiusi e iperprotettivi.

Scoprire, correre, saltare, prendere confidenza con le percezioni sensoriali e con il coordinamento dei movimenti è il primo fattore di apprendimento e, quando è condiviso con i propri coetanei, amplifica le capacità sociali e di relazione con il mondo.

L'assessore alle politiche educative e all’infanzia Maria Gabriella Fumagalli spiega: «In continuità rispetto ai progetti di Outdoor Education che vedono già impegnata l'amministrazione comunale in sinergia con i servizi educativi, il progetto del Parco di via Diaz vuole presentarsi come offerta sperimentale e innovativa in una logica di Sistema Integrato 0-6 anni».

Poi aggiunge: «Pensiamo che l’Outdoor Education si connoti come una strategia educativa di apprendimento da applicare a molteplici esperienze nelle scuole».

E infine: «La riqualificazione di questo spazio pubblico verde, aperto e disponibile a tutti i servizi 0-6 anni della città, permetterà di sperimentare più forme di collaborazione trasversale tra scuole dell’infanzia e nidi pubblici e privati».

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Grazie a simili esperienze contribuiamo a costruire una rete territoriale che porta valore all’intera città, attraverso la cura dell’ambiente e la riqualificazione di un’area pubblica».

Il primo cittadino termina: «Dimostra inoltre l’attenzione dei servizi per l’infanzia a essere ricettivi nei confronti degli sviluppi pedagogici, per offrire strumenti didattici necessari alla crescita dei nostri bambini».