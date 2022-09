Spazio selfie e due aree verdi adottata da Vegas Jones e Gecofin

Nei pressi del centro culturale il Pertini e di via Cornaggia raddoppiano gli spazi verdi a cura di privati: si tratta del rapper Vegas Jones e Team Car Brevi srl per la gestione dell’aiuola centrale di Largo Don Giussani e di Gecofin SpA per l’area verde laterale in via Cornaggia, angolo di via Fratelli Gracchi.

Dopo gli accordi di sponsorizzazione attivati pochi mesi fa con 20092 Cafè, bar annesso al Pertini che ha adottato per 6 anni aiuole e siepi di Largo Don Giussani/via Frova, e Gecofin SpA, che ha preso in carico per 3 anni la riqualificazione della rotatoria e delle aiuole spartitraffico in via Cornaggia 56, questi ultimi rinnovano ora l’impegno facendosi carico della cura anche della vicina aiuola a bordo strada, all’angolo con via Fratelli Gracchi.

L’intervento, dal costo complessivo di circa 38.600 euro suddiviso in tre anni, prevede una sistemazione iniziale con livellamento dell’area, realizzazione di un impianto di irrigazione e rifacimento completo del prato con piantumazione di 12 esemplari di carpini piramidali, una varietà particolarmente indicata per l’arredo urbano.

La manutenzione triennale prevede il taglio dell’erba, rifilatura dei bordi e pulizia, potatura e modellamento delle piante, concimazione, disinfestazione preventiva e curativa stagionale.

Il progetto di riqualificazione dell’area in Largo Don Giussani comprende anche l’installazione di un selfie point con le cifre del cap cinisellese “20092”, inaugurato nella giornata di giovedì 22 settembre con la partecipazione dell’artista Vegas Jones.

L’intervento prevede una prima asportazione del manto erboso esistente, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione autonomo, la preparazione del terreno e la posa di tappeti erbosi, la messa a dimora di 15 arbusti sempreverdi.

La manutenzione triennale, per un costo di circa 1.800 euro, comprende la rasatura periodica dell’erba e le potature annue delle piante.

Dal Comune commetano: «Simili collaborazioni tra amministrazione comunale e mondo imprenditoriale per abbellire le aree verdi di aiuole e rotonde in città comportano un risparmio di spesa pubblica e incoraggiano la cura del bene comune, in favore sia dei cittadini e del territorio, sia dei soggetti privati».