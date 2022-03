Tre arresti nel giro di pochi giorni, due per spaccio, uno per violenze

Sono tre i nuovi arresti messi a segno dagli agenti di polizia del commissariato di Cinisello Balsamo negli ultimi giorni.

In primis nel cosiddetto "fortino della droga" di Sant'Eusebio dove un uomo di 50 anni è stato fermato dagli agenti per un controllo e, per non essere scoperto, ha inghiottito una dose di cocaina.

La sua azione però non ha avuto buona sorte visto che dai controlli successivi nell'abitazione dell'uomo gli agenti hanno trovato 14 dosi di cocaina che molto probabilmente erano state preparate per essere vendute sulla piazza.

Nel rione Crocetta invece un uomo di origine egiziana è stato "pizzicato" in possesso di droga con finalità di spaccio e si è poi scoperto che il suo metodo di consegna al cliente era attraverso la fessura di un distributore automatico di sigarette.

Infine in via Friuli un uomo è stato fermato con le accuse di maltrattamenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale: gli agenti sono intervenuti mentre, in stato di ubriachezza, stava inveendo contro i propri familiari. L'uomo è entrato anche in collutazione con gli agenti prima di essere bloccato.

Il sindaco Giacomo Ghilardi commenta: «Queste notizie ci danno la consapevolezza del servizio che le forze dell’ordine, a cui va il nostro ringraziamento, costantemente fanno sul nostro territorio, a garanzia di presidio per la sicurezza di tutti noi cittadini».