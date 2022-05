/ Via del Carroccio

Due arresti per spaccio di cocaina in via del Carroccio, uno è un ragazzo di 19 anni

La polizia di stato del commissariato di Cinisello Balsamo ha arrestato due uomini (uno di 49 anni e uno di 19 anni) per spaccio di droga nella giornata di giovedì 28 aprile in uno stabile di via del Carroccio, all'interno del rione Sant'Eusebio