/ Via Alberto da Giussano

Spaccio di droga, casalinga di 62 anni in manette

La spacciatrice, una casalinga di 62 anni, è stata colta in flagranza di reato dagli agenti della polizia di statograzie a un blitz delle forze dell'ordine nella sua casa in via da Giussano mentre stava cedendo una dose di droga a un acquirente