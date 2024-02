Ubriaco in piazza Gramsci, denunciato e arrestato dalla polizia locale

In una delle scorse sere gli agenti della polizia locale hanno denunciato e arrestato in piazza Gramsci un cittadino di nazionalità marocchina in chiaro stato di ubriachezza.

L'uomo, regolare sul territorio italiano, si è dimostrato poco collaborativo e ha ostacolato l'operato degli agenti con azioni fisiche e verbali, complicando la situazione data anche la presenza di una manifestazione in corso in piazza.

Di conseguenza, il soggetto è stato accompagnato presso il comando, identificato, fotosegnalato, è stato denunciato per i reati commessi contro gli agenti e gli è stato emesso un ordine di allontanamento, seguito da una segnalazione per il Daspo Urbano.

A commentare l'operazione dei ghisa è il sindaco Giacomo Ghilardi: «La nostra priorità è garantire la sicurezza di tutti i cittadini e mantenere l'ordine pubblico nelle nostre piazze. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti per aver gestito efficacemente la situazione».