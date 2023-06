Due ladri falliscono il colpo in via Monte Ortigara e i carabinieri li arrestano in flagranza di reato

I carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo hanno sorpreso una coppia di ladri in azione in una palazzina di via Monte Ortigara e sono riusciti a bloccarli e a mettergli le manette ai polsi.

I due uomini, di 48 e di 45 anni, di nazionalità georgiana e presenti in Italia senza fissa dimora, hanno provato a entrare in un appartamento, ma senza riuscirci, e proprio quando hanno deciso di desistere e di allontanarsi, sono stati "pizzicati" dai carabinieri.

Entrambi sono stati arrestati e sono stati accusati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, in particolar modo i 45enne che, durante il tentativo di scavalcare un cancello per fuggire, ha preso a calci un carabiniere (che poi è stato portato al pronto soccorso San Carlo nella vicina Paderno Dugnano dove è stato dimesso con prognosi di 5 giorni).

Dopo i rilievi successivi i carabinieri hanno scoperto in un cespuglio tutti gli "attrezzi da lavoro" dei due ladri: alcuni spadini, grimaldelli, un cacciavite, un paio di guanti da lavoro. Tutto materiale posto sotto sequestro assieme ai telefoni cellulari dei due uomini.

Il processo per direttissima ha portato alla custodia cautelare in carcere per entrambi i ladri.