Botte alla nonna per farsi consegnare il denaro e comprarsi la droga

Un uomo di 25 anni è stato arrestato per maltrattamenti familiari dai carabinieri, nella giornata di lunedì 18 dicembre, dopo essere stati allertati da una segnalazione di un vicino di casa.

I militari sono arrivati sul posto e hanno identificato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di maltrattamenti e come assuntore di droghe.

I maltrattamenti e gli insulti erano rivolti verso la nonna 67enne dell'uomo per costringerla a farsi consegnare dei soldi e sono stati ripetuti nel tempo e già denunciati dall'anziana signora.

I soldi sottratti all'anziana nonna servivano, tra le altre cose, all'uomo per acquistare la droga visto che i carabinieri hanno trovato nella casa dell'hascisc in piccola quantità.

Per il nipote sono scattate le manette e gli si sono spalancate le porte del carcere di Monza, per l'anziana signora sono invece arrivati gli operatori sanitari dell'ospedale Bassini dove è stata poi dimessa con una prognosi di dieci giorni per contusioni.

Le accuse per il 25enne sono possesso di droghe, estorsione e maltrattamenti famigliari.