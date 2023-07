Noto spacciatore finisce in carcere dopo incidente stradale da ubriaco

Un noto pregiudicato quarantasettenne, D.G., è stato arrestato a Cinisello Balsamo dalla polizia di stato dopo l'ennesimo guaio con la giustizia.

A fare scattare le manette per l'uomo è stato un incidente stradale, da cui sono scattati i controlli successivi (tra cui l'alcol test a cui è risultato positivo).

La guida in stato di ebbrezza ha quindi causato il tamponamento e l'ufficio di sorveglianza di Milano ha deciso di sospendere la misura di affidamento in prova che era stata eseguita per i precedenti reati per spaccio di droga.

I reati per spaccio di droga sono continuati nei mesi e quindi l'incidente stradale da ubriaco è stato valutato come la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha fatto scattare il provvedimento dell'arresto. Per lui si sono spalancate le porte del carcere di Monza.