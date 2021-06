In manette per spaccio di droga, in casa aveva 57 dosi di cocaina

Un altro arresto per spaccio di droga nel rione Sant'Eusebio. L'ennesimo, a testimonianza che il fiume di stupefacenti, nonostante i numerosi blitz e controlli delle forze dell'ordine, non smette di scorrere

Via Alberto da Giussano

Un altro arresto per spaccio di droga nel rione Sant'Eusebio. L'ennesimo, a testimonianza che il fiume di stupefacenti, nonostante i numerosi blitz e controlli delle forze dell'ordine, non smette di scorrere.

Stavolta è stato il turno di un giovane italiano di 25 anni, fermato per un controllo in via Alberto Da Giussano dagli agenti della polizia di stato del commissariato di Cinisello Balsamo.

Il giovane è stato sorpreso mentre stava cedendo della droga a un cliente. Dalla perquisizione che ne è seguita nell'appartamento dello presunto spacciatore, sono saltate fuori 57 dosi di cocaina già pronta per essere venduta sulla piazza e circa 2,2 grammi di hascisc.

Durante i controlli sono stati anche rinvenuti tutti gli utensili e materiali per confezionare le dosi e 140 euro in contanti (probabile profitto della loro vendita).

Il 25enne è finito in manette e ora dovrà attendere in carcere l'avvento del processo.