L'assessore Berneschi incontra i cittadini nel suo ufficio tutti i venerdì

La neo assessore al governo del territorio, innovazione tecnologica, energia e patrimonio, ovvero, l'avvocato Fabrizia Berneschi, eletta nelle scorse elezioni del 14 e 15 maggio nella lista civica "Ghilardi Sindaco", si è resa disponibile a incontrare i cittadini di Cinisello Balsamo.

Per farlo i cittadini hanno a disposizione una precisa fascia oraria: ogni venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12, (escluso il mese di agosto), presso il suo ufficio che si trova nello stabile dell’ufficio tecnico in via Umberto Giordano 3.

La neo assessore spiega questa scelta: «Il dialogo e il confronto con i cittadini è fondamentale. Credo fortemente nella disponibilità e nella dialettica con chi vive ogni giorno il territorio».

Berneschi prosegue: «Ritengo che incontrare chi abita la città sia importante anche per avere feedback utili per migliorare costantemente il lavoro di noi amministratori anche concentrando il nostro impegno lì dove veramente è avvertita la necessità e cogliendo anche, spero, spunti importanti per progetti futuri».

Infine termina: «Sono entusiasta per il mio nuovo ruolo di assessore. Le deleghe che mi sono state affidate sono importanti e impattano ogni giorno con la vita dei cinisellesi».

L'assessore Berneschi riceverà su appuntamento e i cittadini interessati dovranno quindi prenotarsi chiamando i numeri 0266023414/440/406.