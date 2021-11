Vandali nella notte nella scuola Parco dei Fiori, la conta dei danni

Atto vandalico nella scuola primaria Parco dei Fiori di Cinisello Balsamo nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 novembre.

Ignoti si sono introdotti nell'istituto scolastico scardinando la porta d'ingresso e mettendo a soqquadro armadi, cassetti e scaffali.

Sul posto fin dalle prime ore del mattino si è presentato il sindaco Giacomo Ghilardi che ha raccontato: «Fortunatamente non sono stati rilevati danni strutturali importanti, però è stata spaccata la porta d’ingresso, divelto alcuni scaffali e rovistato nei cassetti e negli armadi».

Il primo cittadino prosegue: «Un danno che ha un valore doppio, visto che si tratta di spazi dove i nostri bambini vivono quotidianamente».

Chiaramente nella giornata di mercoledì 24 novembre gli studenti non hanno potuto recarsi a scuola per fare lezione, in modo da permettere alle forze dell’ordine di compiere i necessari rilievi e procedere con le indagini sul caso.

Già nella nottata la volante della polizia di stato era intervenuta, allertata da alcuni passanti.

Sempre Ghilardi prosegue: «Massima solidarietà ai piccoli studenti che ho avuto il piacere di incontrare nelle scorse settimane nel mio tour nelle scuole e che sicuramente tornerò a visitare».

Poi un pensiero agli ignoti vandali, confidando che le indagini portino a dei risultati concreti: «Grande sdegno, invece, per questi delinquenti che auspico vengano identificati prima possibile e vengano puniti anche perché ciò non accada più. Alcuni elementi interessanti sono già emersi e possono essere molto utili per risalire ai colpevoli, ma invitiamo chiunque abbia notato qualcosa a segnalarlo».