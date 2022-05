Aumenta la banda larga nelle scuole, obiettivo 200 Mbps in dowload e upload

Utilizzare una connessione Internet sempre più performante ed efficiente a tutti i livelli della vita sociale è diventata una priorità in questi ultimi anni, in particolar modo durante la pandemia. Una esigenza che risulta fondamentale anche per accedere ai servizi.

In particolare, gli istituti scolastici nel giro di pochissimo tempo hanno dovuto organizzarsi così da permettere a tutti gli studenti di fruire della didattica a distanza.

Il Comune di Cinisello Balsamo ha da tempo intrapreso un percorso di digitalizzazione del proprio territorio, interconnettendo tutti gli edifici scolastici con una rete ad alta velocità di 2000 Mbps che non è condivisa con altri utenti di internet.

In questi giorni è arrivata la decisione di aumentare la banda per ciascun edificio scolastico, dalle scuole per l’infanzia fino alle secondarie, passando dai 100 Mbps ai 200 Mbps, sia in download che in upload.

Inoltre verrà garantito il costante monitoraggio della rete per il corretto e costante funzionamento della connessione ad Internet.

A ciò si aggiunge si aggiunge il progetto promosso da Infratel Italia S.p.A., società in- house del ministero per lo sviluppo economico, che sta promuovendo l'ampliamento della connessione Internet a banda ultra larga per tutti gli istituti scolastici sul territorio italiano.

L’idea è di mettere a disposizione una connessione gratuita per 5 anni, utilizzando, in alcuni casi, la fibra ottica già stesa da Open Fiber, e in altri portando nuova fibra negli edifici scolastici.

Gabriella Fumagalli, assessore all’istruzione e alle politiche educative, spiega: «Fornire ai nostri studenti strumenti all’avanguardia è importante in tempi come questi e va nella direzione di promuovere l’utilizzo della tecnologia a vantaggio della loro formazione e apprendimento».

Poi termina: «In particolare la connessione nelle scuole amplia la possibilità di fare dei collegamenti tra lo studio e il mondo nel suo complesso».