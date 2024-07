/ Via XXV Aprile

La TARI 2024 sale di 200mila euro, riflessioni su Nord Milano Ambiente

Approvato il piano finanziario per la gestione dei rifiuti di Nord Milano Ambiente, con una cifra che aumenta di circa 200mila euro rispetto al 2023 per via dell’inflazione e per l’aumento dei costi di smaltimento e conferimento