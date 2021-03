Aperto fino al 12 aprile l’avviso per l’assegnazione di 23 alloggi di edilizia pubblica

Da qualche giorno ha preso il via il nuovo avviso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica dell'Ambito di Cinisello Balsamo che include anche i Comuni di Bresso, Cormano e Cusano Milanino. Tutti i dettagli per presentare la domanda

Da qualche giorno ha preso il via il nuovo avviso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica dell'Ambito di Cinisello Balsamo che include anche i Comuni di Bresso, Cormano e Cusano Milanino.

L’avviso si chiuderà il 12 aprile 2021, alle ore 12. Gli appartamenti da assegnare sono in tutto 23 di proprietà dei comuni dell'Ambito e di Aler Milano, di diverse dimensioni e quindi idonei per nuclei familiari con un numero di componenti diversificato.

In particolare sul territorio di Cinisello Balsamo gli alloggi da assegnare sono 14 di cui 8 di proprietà di Aler e 6 di proprietà comunale.

I nuclei famigliari interessati potranno consultare l’elenco degli alloggi pubblicati nell’avviso. La domanda può essere presentata da soggetti residenti con un ISEE inferiore a 16 mila euro e va compilata esclusivamente in modalità telematica accedendo e registrandosi alla piattaforma di Regione Lombardia, SIAGE: www.serviziabitativi.servizirl.it, mediante i servizi di autenticazione: SPID o Tessera sanitaria CNS-CRS.

Per supportare i cittadini nella compilazione della domanda il Comune mette a disposizione un numero di assistenza telefonica dedicata 02 66023892, attivo dalle 9.30 alle 12 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì e dalle 14 alle 16 il martedì e la mail: bandialloggipubbliciomune.cinisello-balsamo.mi.it.

L'assessore alla centralità della persona e alle politiche abitative Riccardo Visentin spiega: «Dopo un anno di emergenza sanitaria, finalmente il primo bando pubblicato per l’assegnazione degli alloggi; nel nostro Comune saranno disponibili 14 alloggi che possono andare incontro alle differenti esigenze dei nuclei familiari».

Poi aggiunge: «Altri alloggi sono in corso di ristrutturazione e potranno essere messi a disposizione con il nuovo avviso. Per andare incontro ai cittadini che non hanno dimestichezza con gli strumenti digitali ci sono un numero e una mail ad hoc, oltre agli incontri on line per imparare concretamente come richiedere lo spid, organizzati in collaborazione con la Casa della Cittadinanza».

Le graduatorie per ogni singolo ente proprietario saranno pubblicate sul sito del Comune di Cinisello Balsamo, nella piattaforma informatica regionale, all’albo pretorio del Comune per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli Enti proprietari.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, il Comune di Cinisello Balsamo procederà poi all’assegnazione dei propri alloggi, previa verifica dei requisiti.