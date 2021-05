Vuoi adottare un animale a quattro zampe? Il sito del Comune ospita la bacheca del canile

L’amministrazione comunale invita a prendere in considerazione la possibilità di adottare un animale da compagnia come un cane, un gatto o un coniglio. Berlino: «Anche io da quasi un anno ho adottato un dolcissimo cucciolo. Fate altrettanto e non ve ne pentirete!»

In questo tempo di lockdown in molte case è cresciuto il desiderio di avere un amico a quattro zampe con cui condividere gli spazi domestici. L’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo invita a prendere in considerazione la possibilità di adottare un animale da compagnia come un cane, un gatto o un coniglio.

A questo proposito, nel sito istituzionale è presente una rubrica dedicata al canile-rifugio di Redecesio di Segrate, in cui si trovano gli annunci degli animali disponibili all’adozione, in prevalenza cani e gatti, e le iniziative organizzate.

Da anni il Comune di Cinisello Balsamo ha attivato una convenzione con il canile-rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, con sede a Redecesio di Segrate.

Si tratta di una struttura per il mantenimento e la cura dei cani ritrovati sul territorio comunale. Gli animali giunti al canile-rifugio possono essere considerati in stato di adottabilità dopo un primo stazionamento di dieci giorni presso il canile sanitario della ATS.

Attraverso il servizio di canile-rifugio della Lega del Cane in questi anni sono stati ricollocati presso nuove famiglie una media del 70% dei cani entrati, spesso nel breve periodo.

Queste le parole del vice sindaco Giuseppe Berlino con delega all’ambiente: «Pur nutriti e accuditi, i cani e gatti presenti nel canile non aspettano altro che l’affetto di un nuovo padrone a cui legarsi. Scegliere un amico a quattro zampe tra quelli disponibili è segno di grande generosità, oltre a rendere l’animale più felice, si contribuisce ad alleggerire la struttura o a liberare nuovi posti. Anche io da quasi un anno ho adottato un dolcissimo cucciolo. Fate altrettanto e non ve ne pentirete!».