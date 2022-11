FaiBene! Arriva la bacheca online delle associazioni di volontariato

Le associazioni aderenti al "Tavolo Povertà - La Solidarietà" in città adottano uno spazio sul sito del Comune di Cinisello Balsamo per promuovere il volontariato e la partecipazione dei cittadini.

Nell’ambito del progetto #FaiBene! è nata l’esigenza di affiancare alle tradizionali modalità di reclutamento altre iniziative che sfruttano gli strumenti digitali e che incontrano le abitudini di una fascia di popolazione più giovane.

All’interno della pagina #FaiBene! ogni associazione o realtà impegnata nel "Tavolo Povertà - La Solidarietà" in città potrà gestire una sorta di bacheca in cui presentarsi e promuovere le singole iniziative che la vedono impegnata, grazie alla collaborazione con il servizio centralità della persona e con il settore informatico dell’amministrazione comunale.

I cittadini interessati potranno conoscere l’offerta sul territorio delle realtà associative e scegliere di donare il proprio tempo proponendosi come volontari.

A seconda della propria disponibilità, sarà possibile candidarsi per affiancare un’associazione oppure offrire il proprio contributo per un singolo evento in programma dove sarà specificato il tipo di attività e di aiuto richiesto.

La ricerca tra le realtà di volontariato può essere filtrata per target a cui si rivolge l’associazione (adulti, minori e giovani, anziani, disabili) o per ambito di attività: abitare, ambiente, inclusione sociale, lavoro, salute e benessere, sostegno relazionale e materiale.

Prossimamente sarà disponibile un’ulteriore opzione che permetterà la geolocalizzazione delle singole associazioni sul territorio cittadino, introducendo così un ulteriore elemento di interesse nella scelta. Sulla pagina, in corso di aggiornamento e implementazione, sono già presenti con le proprie informazioni ANTEAS, Associazione Amici Casa dell’Accoglienza, Azienda Multiservizi Farmacie, Banco di Solidarietà Paolo Galbiati, Centro di Aiuto alla Vita, Cinifabrique, Fondazione per la Famiglia Edith Stein, Fondazione Cumse, Fondazione Auprema, L’Officina di Enrico, Marse; presto ne arriveranno altre, tra cui Croce Rossa Italiana, Auser, Banco Alimentare e Caritas Ambrosiana.

L'assessore alla centralità della persona Riccardo Visentin spiega: «Il contributo del volontariato cittadino è fondamentale nella nostra comunità, l’impegno profuso e i risultati raggiunti, anche nel recente periodo di Covid sono ben presenti a tutti».

Poi aggiunge: «Questa ulteriore innovazione attuata dal "Tavolo Povertà - La Solidarietà in città" procede nella direzione di un coinvolgimento di nuove forze ed energie per rinforzare quei legami di solidarietà che hanno da sempre contraddistinto la nostra comunità».

La pagina è consultabile sulla home page del sito.