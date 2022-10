Due bandi da 17.900 euro dedicati agli studenti più meritevoli

Sono pubblicati sul sito web del Comune di Cinisello Balsamo i due bandi per l’assegnazione di assegni di studio per l’anno scolastico 2021/22.

Nel primo bando la giunta comunale ha stabilito che saranno 39 gli assegni di studio erogabili quest’anno destinati a diplomati di I e II grado e a universitari che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale.

Un secondo bando prevede ulteriori 2 assegni in memoria di “Ciro Cesarano” offerti dalla famiglia in collaborazione con il Comune per il diritto allo studio e aiutare alcuni giovani neodiplomati che hanno deciso di intraprendere un percorso di studi universitario nell’ambito sanitario.

Le domande di partecipazione a entrambi i bandi possono essere presentate solo online, sul sito del Comune di Cinisello Balsamo, fino alle ore 10 del 7 novembre 2022.

La giunta ha stabilito i criteri per l’accesso agli aiuti, che mirano alla valorizzazione delle eccellenze, quindi sulle valutazioni ottenute.

I requisiti necessari sono: residenza a Cinisello Balsamo; diploma conseguito nell’anno scolastico 2021/22 con valutazione non inferiore a 9/10 per le scuole secondarie di 1° grado, 90/100 per le scuole secondarie di 2° grado e non inferiore a 105/110 per il diploma di laurea magistrale.

A parità di punteggio verranno favoriti gli studenti che hanno presentato un ISEE inferiore. Il totale stanziato per le borse di studio ammonta a 17.900 euro, l’amministrazione comunale ha impegnato fondi per 14.000 euro, AVIS Comunale di Cinisello Balsamo per 900 euro e la famiglia Cesarano ha contribuito con 3mila euro.

Maria Gabriella Fumagalli, assessore all’istruzione e formazione, commenta: «Anche quest’anno, l’amministrazione comunale investe sul futuro dei suoi cittadini più giovani e virtuosi mettendo a bando maggiori assegni rispetto agli anni precedenti».

Poi prosegue: «I nostri ragazzi sono la speranza e l’orgoglio della città, anche grazie alla generosità dell’associazione AVIS Comunale di Cinisello Balsamo e della famiglia Cesarano, possiamo supportare i più meritevoli nella continuazione degli studi».

Infine conclude: «Tutto questo affinché possano aspirare all’eccellenza, non solo nel percorso accademico, ma anche nella vita professionale, con particolare attenzione all’ambito sanitario più che mai in primo piano nella nostra società».