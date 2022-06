Aperte le candidature per la gestione del centro sportivo Diego Crippa

Il centro sportivo Diego Crippa di Cinisello Balsamo attende un nuovo gestore per i prossimi 9 anni.

È stato pubblicato l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla gestione del campo sportivo di via dei Lavoratori e delle annesse pertinenze da destinare al gioco del calcio, in continuità con un’identità ormai riconosciuta in città e come luogo di aggregazione e condivisione per il quartiere.

Fino a sabato 18 giugno 2022 possono inviare una dichiarazione di interesse le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciute dal CONI, purché l’attività principale sia quella calcistica.

I nuovi candidati si impegneranno fino al 31 agosto 2031 a garantire la manutenzione ordinaria della struttura, delle attrezzature sportive in dotazione, compreso il rispristino del fondo del campo da calcio e la cura di tutte le zone verdi di pertinenza, e a sostenere le spese delle utenze, del sistema di allarme e del rinnovo di collaudi, omologazioni e certificazioni.

L’amministrazione comunale si occuperà invece della manutenzione straordinaria per la conservazione degli immobili, a garanzia della stabilità delle strutture secondo le norme di legge, e dell’installazione e manutenzione dei presidi antincendio.

I soggetti interessati possono inviare la dichiarazione di interesse via PEC all’indirizzo comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it, seguendo le istruzioni indicate nell’avviso e sul sito comunale.

Usciranno nei prossimi giorni anche gli avvisi per la manifestastazione di interesse alla gestione dei centri sportivi di via Frattini e di via Mozart, approvati anche questi in giunta.

Il primo da destinare principalmente al calcio femminile; il secondo ad attività ludico-sportive che arricchiscano l’area circostante offrendo un servizio per il territorio e un luogo custodito e fruibile in cui dedicarsi allo svago e alla socialità.