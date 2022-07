Bandi di gestione per il centro sportivo Scirea e lo spogliatoio di atletica leggera

Due nuovi avvisi pubblici sono stati pubblicati in questi giorni relativi al centro polisportivo Gaetano Scirea e allo spogliatoio ad uso della pista di atletica leggera di via Cilea, entrambi gli impianti in cerca di nuovi gestori.

Al loro interno sono principalmente praticabili le discipline sportive di calcio e di atletica leggera, ma possono essere introdotte anche altre discipline sportive ed attività purché compatibili con le caratteristiche strutturali.

L’amministrazione comunale intende affidare in concessione l’intero impianto, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD), affiliate alle federazioni sportive, e/o agli enti di promozione sportiva e discipline associate riconosciuti dal C.O.N.I.

La durata della concessione sarà di 9 anni per il centro polifunzionale Gaetano Scirea, mentre per la palazzina spogliatoio di 2 anni.

È stato stabilito come base d'asta un corrispettivo annuo massimo da erogare alla concessionaria che per la gestione dell’impianto sportivo pari a 85mila euro, mentre per la gestione della palazzina spogliatoi a uso pista di atletica il corrispettivo è di 10mila euro.

Gli interventi di migliorie proposti saranno valutati in sede selezione. La gestione dell’impianto sarà affidata all’associazione che avrà presentato la miglior proposta sulla base dell’offerta economica e del progetto tecnico-organizzativo che comprende l’esperienza nel settore, l’affidabilità, il piano gestionale delle attività.

Tra gli obiettivi da perseguire quello di migliorare il rapporto tra funzione sportiva ed uso sociale, contemperando le esigenze dei vari soggetti fruitori, siano essi singoli cittadini, associazioni, soggetti istituzionali.

Le scadenze dei bandi sono previste rispettivamente per il 20 e 19 luglio 2022. Tutta la documentazione relativa alle procedure di selezione è disponibile sul sito comunale.