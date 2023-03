150.000 euro per il commercio locale, ecco come partecipare al bando

Si aprono nuove opportunità per le attività commerciali e artigianali attive nell’area del Distretto Urbano del Commercio (DUC).

Nell’ambito del progetto regionale “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024”, il Comune di Cinisello Balsamo promuove un bando, aperto dal 27 marzo al 30 giugno 2023, con l’obiettivo di sostenere e consolidare la ripresa dell’economia locale.

Si rivolge sia alle attività già presenti nel perimetro del Distretto Urbano del Commercio di Cinisello Balsamo, sia agli aspiranti imprenditori interessati ad investire nella stessa area.

In particolare, sono invitate a partecipare le attività commerciali di vicinato o artigianali di vendita al dettaglio di beni, servizi, somministrazione di cibi e bevande, con vetrina su strada o situate al piano terreno degli edifici o all’interno delle corti.

I fondi a disposizione, concessi come agevolazione a fondo perduto, ammontano a 150.000 euro. Verrà riconosciuto il 50% della spesa ammissibile totale liberamente composta tra spese in conto capitale e di parte corrente per un massimo di 10.000 euro per le nuove attività e 5.000 euro per le attività esistenti.

I contributi possono essere spesi per lavori di ristrutturazione e ammodernamento dei locali, installazione di nuovi impianti o rinnovamento, arredi, acquisto di attrezzature e software, ma anche consulenze, formazione, eventi, comunicazione e pubblicità.

Sono ammissibili anche le spese già sostenute a partire dal 28 marzo 2022.

Il vice sindaco con delega al commercio e alle attività produttive Giuseppe Berlino spiega: «Con questo strumento intendiamo rilanciare l’impegno dell’amministrazione comunale a sostegno del commercio locale, a cui riconosciamo un ruolo chiave per la riqualificazione urbana e la vitalità del territorio»

Berlino continua: «Mettiamo a disposizione un aiuto concreto per andare incontro alle diverse esigenze, non solo di realtà già presenti nell’area del DUC, ma anche di quelle che progettano l’avvio di una nuova attività».

Poi termina: «Confidiamo davvero che questa opportunità venga colta appieno, perché la valorizzazione dei nostri commercianti e artigiani ha una funzione strategica in un’ottica di maggiore competitività degli esercizi di vicinato e di un’offerta integrata nel Distretto».

Le attività che hanno già beneficiato di contributi comunali (bando ricostruzione - anno 2020 - e bando per le attività commerciali del Distretto - anno 2021 - ) non possono accedere al presente bando.

Sono inoltre escluse le realtà comprese nei centri commerciali o appartenenti ad alcune categorie, come specificato nel testo del bando.

Per presentare domanda occorre accedere al portale dedicato tramite SPID e compilare la richiesta entro le ore 16 di venerdì 30 giugno 2023. Per informazioni e assistenza relativa al bando: bandoduccinisellobalsamo@gmail.com