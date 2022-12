Benemerenza per il cinisellese Simone Valastro, artista di fama mondiale

Un altro cittadino di Cinisello Balsamo meritevole di riconoscimento. Il suo nome è Simone Valastro, ballerino e coreografo che, muovendo i primi passi alla scuola del circolo culturale Pablo Neruda di Cinisello Balsamo, è arrivato a calcare le scene dei più grandi teatri mondiali.

L’amministrazione comunale gli attribuirà una benemerenza in occasione dello spettacolo di danza classica che l’artista porterà come omaggio alla sua città natale.

L’evento, organizzato dal Circolo Pablo Neruda in collaborazione con l’amministrazione comunale, si terrà giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 20.30 al CineTeatro Pax.

“Il Sogno”, questo il titolo dello spettacolo, ripercorrerà le tappe della crescita artistica di Simone con una proiezione della sua ultima coreografia “Just”, rappresentata al Teatro Russo Bolshoi; permetterà di interagire direttamente con l’artista e di assistere alla rappresentazione di una coreografia da lui ideata ed eseguita da ballerini del Teatro Alla Scala. L’evento è gratuito con prenotazione.

Simone Valastro nasce a Milano nel 1979. Comincia a studiare danza all’età di 7 anni presso il Pablo Neruda. Nel 1990 viene selezionato come allievo alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. Dopo il diploma, nel 1998, entra a far parte del Corpo di Ballo dell’Opéra di Parigi. Debutta come coreografo nel 2008 per il museo Picasso di Malaga. Nel 2015 Simone Valastro viene scelto come allievo all’Accademia Coreografica dell’Opéra di Parigi.