Giuseppe Berlino candidato per Fratelli d'Italia alle elezioni regionali lombarde

L'annuncio è di quelli importanti, il vice sindaco di Cinisello Balsamo Giuseppe Berlino è ufficialmente uno dei 26 candidati per Fratelli d'Italia al consiglio regionale della Lombardia, nel collegio di Milano e dei 134 Comuni della provincia.

Ecco le sue parole dopo la scelta: «Ringrazio il partito e l'amico senatore e coordinatore provinciale Sandro Sisler, per l'opportunità e la fiducia riposta nella mia persona».

Berlino prosegue: «Ho valutato, non senza pensieri, se accettare o meno questa importante, ma difficilissima sfida elettorale. Mi sono confrontato con la famiglia, e con gli amici a me più cari, e alla fine ho deciso che era giusto provarci».

Il vice sindaco è pronto per questa nuova sfida: «Metterò a frutto la passione e l'esperienza politica maturata in questi tanti anni nel mio Comune. Una scelta non semplice, poiché l'elezione regionale del 12 e 13 febbraio, oltre che ormai alle porte, sarà una sfida decisamente impegnativa, vista la concorrenza presente nella lista dei candidati, ma di sicuro farò la mia parte».

Da qui le finalità: «L'obiettivo sarà portare la voce e le istanze della nostra comunità, nelle istituzioni regionali lombarde, sfruttando al meglio opportunità e benefici che possano essere utili al nostro territorio».

Berlino traccia il cammino fino al giorno del voto: «Com'è sempre stato in passato, impronterò la mia campagna elettorale sul confronto e sull’ascolto delle persone, portando in dote l'impegno politico di questi anni e la serietà con cui ho ricoperto gli incarichi avuti».

Infine termina: «Credo che tutto ciò possa essere condiviso da chi vorrà concedermi fiducia nella speranza che io possa ricoprire un ruolo regionale così importante. Io ci sono, proviamoci insieme».