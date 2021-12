Cinisello Civica "sprona" la giunta a tracciare nuove piste ciclabili

La lista civica "Cinisello Balsamo Civica" punta il dito contro la giunta cinisellese, accusandola di «non credere che a Cinisello Balsamo si possa usare la bici».

Per farlo parte dalla notizia dell'arrivo del biciplan (redatto dalla Città Metropolitana di Milano) che identifica corridoi super-ciclabili a livello metropolitano e li integra con le ciclabili comunali per facilitarne l’uso.

Dalla Civica commentano: «Così si dà la libertà di spostarsi in modo sano e sostenibile, tutti i giorni, per andare al lavoro, a scuola e ovunque si desideri: la bicicletta come mezzo ovvio e quotidiano».

Poi si passa a Cinisello Balsamo: «Ora che a livello provinciale la situazione va verso un'integrazione di piste ciclabili e vista anche la lettera che Ghilardi scrisse per attaccare il sindaco di Milano chiedendo maggiore collaborazione sul mobilità dolce, ci domandiamo se anche a Cinisello Balsamo sia arrivato il momento per implementare la rete ciclabile».

Infine chiudono dalla lista di centrosinistra: «Noi conosciamo bene il lavoro che serve per costruire nuove ciclabili, ma questa amministrazione crede ancora che nella nostra città non si possa usare la bici?».