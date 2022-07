9 luglio di controlli e multe in città con Smart 2022

Sicurezza in primo piano nel weekend appena trascorso grazie all’operazione "Smart 2022" promossa da Regione Lombardia e che ha coinvolto quasi 50 Comuni di Milano e provincia.

A Cinisello Balsamo sabato 9 luglio, dalle ore 19 fino alle 20.30, gli agenti della polizia locale hanno presidiato le vie Libertà, Cantore, Brambilla, Monte Santo, XXV Aprile, Monte Ortigara allo scopo di accertare possibili comportamenti vietati dal regolamento di polizia urbana.

Secondo round di controlli invece dalle ore 21 fino alle 2 e mezza di notte (qui sotto uno scatto durante l'operazione notturna) sulla circolazione stradale in via Cilea, all'intersezione con la via del Carroccio e in via Milanese.

Ecco i numeri dell’operazione: 8 agenti di polizia locale coordinati da 2 ufficiali, 95 veicoli controllati e 37 sanzioni elevate, 3 patenti di guida ritirate. A seguito dei controlli non è stata accertata nessuna violazione amministrativa.

Nella serata l’assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo De Corato ha fatto visita agli agenti impegnati nelle operazioni complimentandosi per la professionalità.

L'assessore alla sicurezza e alla polizia locale Bernardo Aiello spiega: «Una professionalità e una dedizione al proprio lavoro che ogni giorno viene messa in campo. Grazie all’operazione Smart finanziata da Regione Lombardia possiamo effettuare ulteriori controlli nelle vie e nelle strade cittadine».

Aiello conclude: «La sicurezza si costruisce giorno per giorno, all’attività notturna straordinaria dello scorso weekend si affianca sempre il controllo e il pattugliamento quotidiano da parte dei nostri agenti».