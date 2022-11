La settimana sulla sicurezza stradale parte a suon di multe e sequestri

Controlli di polizia stradale nella serata e nelle prime ore della notte di sabato 19 novembre con l'operazione SMART 2022.

È partita così la settimana dedicata della sicurezza stradale, anche in occasione della "Giornata delle Vittime della Strada", che vedrà impegnata la polizia locale fino a sabato 26 novembre in alcune attività di sensibilizzazione in collaborazione con AIVS, Lions, Cri e Protezione civile.

Da lunedì 21 novembre prende il via la campagna di comunicazione sulla sicurezza in strada composta da 12 manifesti che riportano proverbi e modi di dire comuni relativi a prudenza e comportamenti da evitare, accompagnati da dati rilevati dalla polizia locale relativi a incidenti stradali verificatisi sul territorio cittadino nell’ultimo quinquennio.

L'operazione SMART ha coinvolto 22 operatori di polizia locale che hanno composto 9 equipaggi di pattuglia automontata, con diverse dotazioni strumentali tra cui etilometri e drug test.

Le pattuglie sono state dislocate lungo gli alcuni assi viari più trafficati dal centro alle zone periferiche.

Il bilancio conta 145 veicoli controllati, 47 sanzioni elevate relative al codice della strada, 2 denunce per guida in stato di ebbrezza, mentre un conducente è risultato positivo al drug- test.

Sono stati sequestrati 4 veicoli, 2 invece sottoposti a fermo amministrativo, infine sono state ritirate 4 patenti di guida.

L’attività di controllo è stata salutata dalla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi, dall’assessore alla sicurezza Bernardo Aiello e dall’assessore alla sicurezza della Regione Lombardia Riccardo De Corato.

L'assessore alla sicurezza Bernardo Aiello analizza: «I controlli periodici vanno sempre nella direzione della prevenzione per ricordare ai cittadini le regole della strada. La finalità di questo servizio è sempre quella di controllo e presidio del territorio, la presenza dei nostri agenti è per garantire sicurezza nelle nostre strade».