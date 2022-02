Controlli della polizia nel weekend: 5 allontanamenti e 1 espulsione

Fine settimana di controlli per il personale della polizia locale di Cinisello Balsamo, con una particolare attenzione agli obiettivi sensibili nel territorio.

In particolare sono stati eseguiti diversi presìdi in via Libertà dove tra giovedì e domenica sono state accertate alcune violazioni al regolamento comunale per uso indebito di contenitori in vetro nei confronti di individui che di fatto impedivano la libera fruizione degli spazi pubblici.

Questo ha fatto scattare anche cinque ordini di allontanamento nei confronti altrettanti trasgressori (due giovedì e tre domenica).

Sono stati inoltre eseguiti alcuni posti fissi di controllo per la sicurezza stradale sugli assi che entrano in città, in particolare venerdì scorso, in via Valtellina, da un controllo sui documenti di guida è emerso che un cittadino albanese non avesse titolo per restare sul territorio nazionale e per questo motivo è stato accompagnato in questura, denunciato e avviata la procedura per l'espulsione.

In via Gorki un individuo è stato denunciato per guida senza patente poiché recidivo, il mezzo è stato sequestrato.

L'assessore alla sicurezza stradale e polizia locale Bernardo Aiello spiega: «Nell'attività di monitoraggio sul territorio si rilevano violazioni e irregolarità che possono avere conseguenze importanti. Il rispetto delle regole è lo strumento principale per una convivenza civile e rispettosa».