Segnalazioni online alla polizia locale, in poco meno di un anno sono 228

Il filo diretto presente sul sito del Comune per comunicare con la polizia locale di Cinisello Balsamo si sta rivelando un canale importante per rispondere in modo sempre più efficace, sistematico e tempestivo alle tante richieste e segnalazioni dei cittadini.

Ma è senza dubbio anche uno strumento utile per monitorare le principali criticità e per la programmazione e l’organizzazione del lavoro dei diversi uffici.

Il canale delle segnalazioni, che i cittadini possono indirizzare ai diversi uffici comunali e non solo al settore polizia locale, consente infatti di inviare in modo molto semplice e intuitivo la segnalazione all’ufficio competente e provvede in automatico alla protocollazione necessaria per dare avvio ad accertamenti o interventi.

Oltre alla richiesta, è possibile inoltrare eventuali allegati. Le segnalazioni vengono successivamente classificate per tipologia così da permettere una più immediata presa in carico.

Dallo scorso settembre ad oggi le richieste indirizzate al comando sono state complessivamente 228, oltre il 40% dei casi riguarda la segnalazione di irregolarità nella circolazione stradale, il 17,54% gli schiamazzi o gli assembramenti; significative anche le segnalazioni di veicoli in stato di abbandono, pari al 16,67%.

Seguono le segnalazioni relative a irregolarità commerciali, che sono il 6,58% del totale, e quelle che riguardano la conduzione irregolare di un animale, 5,70%.

Le segnalazioni che si riferiscono a illecito conferimento dei rifiuti rappresentano il 3,95%, mentre l’illecito utilizzo delle aree verdi arriva al 2,63%.

Il Comune di Cinisello Balsamo ha una superficie molto ampia e diversi sono gli strumenti messi in campo per presidiare il territorio quali i controlli, i pattugliamenti, la videosorveglianza, ma anche la voce dei cittadini.

Grazie alle segnalazioni è possibile intervenire in maniera mirata e ridurre tutti quei fenomeni di inefficienza, irregolarità, degrado o che producono disturbo alla quiete pubblica.