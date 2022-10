/ Via Galileo Galilei

Intervento di bonifica in alcune aree di via Galilei

Si è concluso nel pomeriggio di lunedì 3 ottobre l’intervento di bonifica di alcune aree in via Galilei a Cinisello Balsamo dopo la scoperta, da parte della polizia locale, di masserizie e ricoveri improvvisati in zona ex cantiere Auchan