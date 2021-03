Boom di richieste per il servizio civile in Comune, 100 richieste per 35 posti disponibili

Il Comune di Cinisello Balsamo è uno dei Comuni più ambiti dai giovani per il servizio civile. A dimostrarlo sono i numeri: ben 100 richieste per 35 posti disponibili nel bando che si è concluso il 17 febbraio scorso

Il Comune di Cinisello Balsamo è uno dei Comuni più ambiti dai giovani per il servizio civile. A dimostrarlo sono i numeri: ben 100 richieste per 35 posti disponibili nel bando che si è concluso il 17 febbraio scorso.

L'assessore alle politiche giovanili Daniela Maggi spiega: «E’ motivo di orgoglio per noi essere il Comune di riferimento per così tanti giovani perché significa che la nostra offerta è ritenuta valida».

Maggi prosegue: «Anche quest'anno il bando per il servizio civile ha riscontrato un grande successo di partecipazione proprio perché ci proponiamo di dare ai giovani la possibilità di fare un percorso di crescita capace di valorizzare le loro competenze e il loro entusiasmo».

I giovani volontari saranno impiegati in diversi settori: dalla cultura al sociale, dall'ambiente alle politiche giovanili, dall'ufficio Europa alla Protezione civile.

Dodici ragazzi saranno impegnati presso il centro culturale il Pertini; 4 contribuiranno a delle ricerche di storia locale; altri 5 collaboreranno con i servizi sociali per un progetto sulle fragilità in città; 3 saranno impegnati nei nidi; 3 volontari andranno all'ufficio Europa; 2 saranno reclutati nelle politiche giovanili per il nuovo progetto di una radio/tv web che troverà casa al Pertini. Infine un giovane potrà dedicarsi all'ambiente e due saranno selezionati per un progetto con la Protezione civile.

Le selezioni si svolgeranno dal 16 marzo con un primo colloquio con rappresentanti dell’amministrazione comunale per poi proseguire con un secondo colloquio con Anci. I 35 giovani selezionati cominceranno il servizio civile il 25 maggio.