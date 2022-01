Pronto il calendario da tavolo 2022 realizzato con gli scatti dei cittadini

Dopo il successo dello scorso anno, tornano i calendari da tavolo a cura del Comune di Cinisello Balsamo, realizzati grazie al sostegno delle due società partecipate AMF Farmacie comunali e Nord Milano Ambiente.

Una grafica semplice e chiara per segnare i 12 mesi del nuovo anno caratterizzati da alcune immagini di manifestazioni o eventi istituzionali, ma soprattutto da scatti selezionati tra i tantissimi inviati dai cittadini, per il contest “La foto del mese”.

Si tratta di immagini che ritraggono angoli suggestivi, panorami o luoghi simbolo della città.

I calendari saranno messi a disposizione della cittadinanza attraverso le farmacie comunali e distribuiti in alcune altre sedi istituzionali, quali il Pertini, il Punto in Comune (via XXV Aprile,4) e Palazzo Confalonieri (piazza Confalonieri, 5).

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Anche per il 2022 abbiamo pensato di realizzare il calendario che potrà accompagnarci nei prossimi 12 mesi, uno strumento che è stato particolarmente apprezzato lo scorso anno».

Poi aggiunge: «Ringraziamo chi ci ha sostenuto per la realizzazione di questa iniziativa e i cittadini che hanno contribuito con le loro bellissime immagini della nostra Cinisello Balsamo».

Infine chiude: «Non è stato facile scegliere tra le tantissime foto, tutte meritevoli, che abbiamo ricevuto durante questo anno, ma contiamo di avere altre opportunità per mettere in risalto la creatività e il talento dei nostri concittadini».