metticirispetto, arriva la campagna di sensibilizzazione del senso civico

“Cinisello Balsamo siamo noi” è il titolo della campagna di comunicazione ideata e realizzata dal Comune di Cinisello Balsamo per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto del senso civico, alla convivenza civile e al decoro urbano.

E’ accompagnata dall'hashtag #metticirispetto e sarà esposta sugli appositi tabelloni presenti nei diversi quartieri cittadini, oltre ad essere declinata sui canali di comunicazione istituzionali.

La campagna ha come testimonial la famiglia “fumetto” avente come capifamiglia i componenti delle due casate storiche Silva e Breme, i cui cognomi richiamano i due edifici storico-artistici più importanti di Cinisello e Balsamo: villa Ghilrlanda Silva e Villa Di Breme Forno e che idealmente vogliono rappresentare l'unione dei due comuni.

L’obiettivo dell’amministrazione cinisellese è quello di promuovere comportamenti virtuosi, rispettosi della buona convivenza e che scoraggino il degrado cittadino, attraverso i consigli di 6 personaggi cartoon, inseriti però in un reale contesto cinisellese.

Saranno così mamma Anna, papà Paolo, i due figli Lara e Matteo, nonno Ugo e il cagnolino Billy, coinvolti in situazioni diverse, a offrire suggerimenti di buon senso e a sollecitare comportamenti rispettosi delle regole e del bene comune.

L'abbandono delle deiezioni canine, dei mozziconi di sigarette, dei rifiuti per strada e il mancato rispetto degli spazi auto per disabili, sono tra i temi trattati e purtroppo fenomeni molto diffusi in città, che incidono negativamente sul decoro urbano.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Attraverso questa simpatica campagna desideriamo invitare tutti i cittadini a prendere coscienza del fatto che alcuni piccoli comportamenti possono fare davvero la differenza, e ciascuno di noi ha parte in causa».

Il primo cittadino prosegue: «L’ambiente in cui viviamo rispecchia il grado di civiltà delle persone. Così come l’arredo, l’ordine in una casa può dirci chi siamo e chi vogliamo essere lo stesso vale anche per come trattiamo la nostra città».

Infine termina: «Da qui la scelta dello slogan “Cinisello Balsamo siamo noi”. Perché l’ambiente è la casa di tutti e avere una città più pulita e ordinata dipende anche dai nostri comportamenti. L'invito è quello di collaborare insieme per far diventare virali questi messaggi».