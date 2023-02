Alla Paganelli non solo nuoto, l'ASA investe in tre campi da padel

La struttura che ospita la piscina Paganelli amplia la sua offerta e si trasforma in un nuovo centro sportivo.

Nell’area esterna dell’impianto natatorio di via Filzi è in corso la realizzazione di tre campi da padel, in sostituzione del campo da calcetto, oramai da tempo non utilizzato.

Il progetto va a integrare la convenzione in essere con la polisportiva ASA Cinisello che dal 2015 ha in gestione la piscina Paganelli.

L’Asa, che ha fortemente risentito della sospensione delle attività sportive a motivo della pandemia prima e dell’aumento dei costi di gestione subito dopo, si propone di investire su una nuova pratica sportiva, quella del padel, ora particolarmente richiesta dal pubblico.

La pratica e la promozione dell’attività natatoria rimarrà comunque centrale. Nella nuova struttura per il gioco padel sarà prevalente l’attività formativa con corsi per tutte le età, negli spazi vuoti i campi saranno affittati agli appassionati di questo sport.

Il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore allo sport Daniela Maggi spiegano: «Una opportunità per i cittadini di Cinisello Balsamo e per gli appassionati del padel. Un investimento importante per una realtà come ASA con una storia importante in città che accresce così il ventaglio di servizi sportivi».

La presidente della polisportiva Natalia Strani aggiunge: «Una nuova sfida per ASA, davanti alle difficoltà e al rischio di chiudere alcune attività abbiamo reagito investendo in una nuova proposta sportiva per aiutarci a sostenere tutti i settori della nostra società».

E poi continua: «51 anni di storia, oltre 2.000 soci praticanti e 120 collaboratori, un’offerta sportiva sul territorio che deve essere valorizzata, gestita e potenziata. Un gruppo dirigente determinato e la collaborazione di professionisti con grandi competenze garantiscono il successo dei nostri progetti».

L’inaugurazione dei campi è prevista per sabato 1 aprile 2023, oltre al taglio del nastro, tornei e prove aperte a tutta la cittadinanza.