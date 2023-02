Sos polizia locale Telegram, debutta il servizio per i cittadini non udenti

Un nuovo canale di comunicazione con il comando della polizia locale per segnalare problemi di viabilità, incidenti, furti e truffe dedicato esclusivamente ai non udenti.

Il Comune di Cinisello Balsamo è il primo nella provincia di Milano ad attivare questo tipo di servizio, frutto della collaborazione tra la polizia locale e l'Associazione Emergenza Sordi Aps, per promuovere la piena inclusione dei cittadini con disabilità uditiva.

Un servizio che si aggiunge a quello già presente presso il Punto in Comune dove è possibile avvalersi della lingua dei segni per facilitare la relazione con i cittadini sordi che si rivolgono agli sportelli.

Nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio il referente locale dell’Associazione Emergenza Sordi APS, Davide Mauri, presso il comando di via Gozzano ha illustrato il servizio alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi e dell’assessore alla sicurezza e polizia locale Bernardo Aiello.

Attraverso un apposito canale sulla nota App di messaggistica Telegram, con lo smartphone e il tablet le persone con disabilità uditiva potranno lanciare un “SOS” in caso di emergenza.

La richiesta di aiuto viene poi raccolta e presa in carico dalla polizia locale. Il servizio, attivo tutti i giorni dalle 7 alle 24, permetterà di segnalare e comunicare problematiche relative a viabilità, incidenti, parcheggi, furti, truffe, abbandono di animali e di rifiuti.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Cogliamo le opportunità offerte dall’impiego di soluzioni tecnologiche per abbattere le barriere comunicative e agevolare l’inclusione. La lingua dei segni è già presente nel nostro Comune e questo nuovo servizio andrà a integrarsi in sinergia con quelli già attivati».

Bernardo Aiello, assessore alla sicurezza e alla polizia locale, aggiunge: «L’iniziativa rappresenta un valore aggiunto all'operatività del comando di polizia locale che mette a disposizione un canale Telegram collegato con la centrale operativa per le persone non udenti, che possono così segnalare in tempo reale situazioni che necessitano di un intervento urgente».

Per accedere al servizio basterà compilare il modulo privacy scaricabile dal sito del Comune di Cinisello Balsamo e inviarlo a emergenzasordi@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

La polizia locale fornirà poi tutte le indicazioni per la predisposizione dell’app e del canale Telegram.