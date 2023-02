Al via il cantiere sulle perdite dell'acquedotto in via XXV Aprile

Ridurre le perdite idriche per preservare una risorsa preziosa come l’acqua, anche alla luce dei cambiamenti climatici che rendono sempre più probabili fenomeni di siccità durante le estati sempre più calde.

Questo lo scopo dell’intervento sull’acquedotto di Cinisello Balsamo, che partirà il 20 febbraio da via XXV Aprile e avrà una durata prevista di 4 mesi.

Secondo i dati di "Cittadinanza Attiva", il livello di dispersione idrica in Lombardia (ovvero le perdite) si attesta al 23,4% rispetto al 36,4% della media nazionale, con differenze rilevanti fra le province: si va dal 36% di Varese al 15,9% di Milano.

In ogni Comune servito, Gruppo CAP, gestore del servizio idrico della Città Metropolitana di Milano, esegue costantemente analisi approfondite per evidenziare le zone dove si riscontra la maggior percentuale di perdite, così da pianificare gli interventi dando priorità alle zone più vulnerabili da questo punto di vista.

L’analisi effettuata sulla rete comunale di Cinisello Balsamo ha evidenziato diversi punti sensibili, fra i quali quelli di via Dante, via Corridoni, via Pelizza da Volpedo e via XVV Aprile.

I lavori in via Dante, Corridoni e Pelizza da Volpedo sono terminati, i ripristini definitivi degli asfalti verranno eseguiti come da prassi dopo il tempo necessario all'assestamento del terreno scavato. Dal 20 febbraio inizieranno i lavori in via XXV Aprile.

Non sarà necessario chiudere la via al traffico, anche se la viabilità potrebbe risultare rallentata dalla presenza del cantiere, che si sposterà lungo la via occupando solo parte della carreggiata. Sarà invece necessario modificare il percorso della linea di bus di ATM.

Le prime due settimane di lavoro occuperanno l'incrocio tra via Parini e via Pirandello, per poi muoversi lungo la via fino al tratto compreso fra via Repubblica e via Garibaldi. Terminate le operazioni di scavo, si procederà al collaudo della nuova rete e alle necessarie attività di sanificazione e analisi dell'acqua, per poi collegare le vie laterali e riportare tutti gli allacci sulla rete.

Queste ultime attività prevedono per circa tre mesi piccoli cantieri localizzati nei punti di intervento.

Gruppo CAP e il Comune di Cinisello Balsamo stanno collaborando per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, garantendo la corretta informazione preventiva. Ridurre le perdite idriche è essenziale per tutelare la risorsa più preziosa, generando benefici ambientali, economici e sociali.