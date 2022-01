Nuove luci per i campi di via Cilea e nuova rotonda su via Monte Santo

Lavori in corso in questi giorni presso i campi di calcio adiacenti il centro sportivo Scirea di via Cilea per il rifacimento dell'impianto d'illuminazione del campo da calcio in erba sintetica e di quello d'allenamento.

Ad essere interessate le torri faro presenti che verranno sostituite perché non più adeguate con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED.

Il cantiere ha preso il via nei primi giorni dell'anno e si prevede che siano tre i mesi previsti per l'intervento.

L'importo complessivo dei lavori è di euro 184mila euro. Il 10 gennaio è partito anche il cantiere per realizzazione della nuova rotatoria tra via Monte Ortigara e via Monte Santo.

Il progetto si inquadra nell’ambito degli interventi viabilistici volti a migliorare la sicurezza di alcuni nodi importanti della rete viaria del Comune di Cinisello Balsamo e prevede anche il rifacimento della sagoma dei marciapiedi presenti e delle aiuole spartitraffico, oltre alla riqualificazione del tratto di via Monte Santo lato ovest, compreso tra via Monte Ortigara e via Francesco Guardi.

L’opera ha costo complessivo di 470mila euro, finanziato per intero da Regione Lombardia tramite il “Programma degli interventi per la ripresa economica”.

I lavori avranno una durata di circa 5 mesi. La rotatoria sarà dotata di nuovo impianto di illuminazione pubblica, di rete di raccolta delle acque meteoriche e di nuova segnaletica stradale.