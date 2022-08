Largo don Giussani, arriva il teleriscaldamento

Il teleriscaldamento arriva in centro città a Cinisello Balsamo. A partire dal 22 agosto la società Engie darà il via ai lavori di posa di un nuovo tratto di rete del teleriscaldamento nell'area del parcheggio del palazzetto in largo don Giussani.

Un intervento richiesto dai condomini presenti nelle vicinanze e che l'amministrazione comunale ha voluto anticipare ed effettuare in concomitanza con i lavori del palazzetto, per evitare un duplice lavoro di scavo e conseguenti ulteriori disagi ai cittadini.

Il cantiere relativo all'ampliamento del parcheggio lascerà dunque il posto ai tecnici di Engie per poi ripartire a settembre con la posa della nuova pavimentazione.

I lavori di ampliamento hanno visto in questa prima fase la demolizione dell'asfalto, dei cordoli, dell’edificio impiegato in passato come biglietteria ed è stata inoltre arretrata la recinzione del palazzetto.

Una volta terminati i lavori, il nuovo parcheggio metterà a disposizione dei cittadini, degli operatori e dei commercianti ulteriori 42 posti auto, passando da 72 a 114 totali.