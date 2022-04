Al via i lavori per l’ampliamento del parcheggio del Palazzetto dello Sport

Sono iniziati i lavori relativi all'ampliamento del parcheggio del Palazzetto dello Sport, che prevedono la demolizione dell’edificio impiegato in passato come biglietteria, ormai inutilizzato da tempo, con il conseguente incremento di posti auto disponibili per la sosta.

Il parcheggio, posto accanto al centro culturale il Pertini, nelle vicinanze delle sedi comunali e di Villa Ghirlanda, è uno dei più frequentati dagli automobilisti che hanno la necessità di lasciare la propria auto per raggiungere il centro e i suoi servizi.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Grazie a questo intervento l'amministrazione comunale intende mettere a disposizione dei cittadini e dei numerosi operatori commerciali e professionali che operano in zona ulteriori 42 posti auto, che passano così da 72 a 114 totali, andando ad arginare l'annoso problema di reperimento di posti auto nel centro città nelle ore di punta».

Questa operazione, dal costo complessivo di 250 mila euro per una durata di quattro mesi circa, comprende l'arretramento della recinzione sul lato ovest del palazzetto, la sistemazione della pavimentazione e la predisposizione per l’allaccio alla rete idrica e alla rete elettrica che potrà servire in occasione di manifestazioni di pubblico interesse.

Per riorganizzare la nuova area di sosta, sarà inoltre necessario rimuovere alcuni spartitraffico che ospitano 5 piante, tuttavia, rassicura il vice sindaco Giuseppe Berlino con delega all’ambiente e alla mobilità, «saranno tempestivamente piantumati nuovi alberi nelle adiacenti aiuole verdi lungo la fermata della metrotranvia».

Berlino termina: «L’intervento si completerà inoltre con una successiva modifica della viabilità che consentirà l'accesso diretto al parcheggio da via Frova/vicolo del Gallo, evitando lunghi e tortuosi giri».