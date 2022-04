Restyling per i marciapiedi e per la ciclabile Parco Nord-Grugnotorto

Un filo di continuità collega i prossimi interventi di manutenzione straordinaria a Cinisello Balsamo, a partire dalla pista ciclabile che unisce i due parchi sovracomunali, Parco Nord e parco del Grugnotorto, fino ai marciapiedi rimessi a nuovo lungo via XXV Aprile e altri tratti nei quartieri di Balsamo, Sant’Eusebio e Crocetta.

Si sono individuate soluzioni puntuali per le varie tipologie di intervento a seconda che riguardino tratti di marciapiedi esistenti o da realizzare ex novo, piste ciclabili da ripavimentare o intersezioni stradali con carreggiata da rialzare alla quota dei marciapiedi, con il duplice scopo di eliminare le barriere architettoniche e rallentare la velocità dei veicoli nei tratti di rettilineo.

L’intervento più impegnativo in termini di estensione riguarda il rifacimento dell’intero tratto di pista ciclabile e delle porzioni di marciapiede compromesse dalla via Nenni alla via Moro lungo via Togliatti che collega i due polmoni verdi della città: il Parco Nord e il parco del Grugnotorto.

Circa 1,5 km di pista ciclabile, contraddistinta da una superficie di colore rosso, e i relativi attraversamenti saranno provvisti di nuova segnaletica orizzontale e verticale, mentre saranno mantenute le cordonature esistenti.

In via XXV Aprile, le segnalazioni di cittadini e commercianti troveranno risposta grazie al ripristino delle porzioni di marciapiede dissestate a causa delle radici emergenti dei filari alberati, oltre al rifacimento delle cordonature in granito delle isole verdi intorno ai tronchi.

Altri interventi seguono alle esigenze manifestate dai cittadini, come in via Binella, nell’incrocio con via Fra Savonarola, dove la carreggiata stradale sarà pareggiata a livello dei marciapiedi esistenti con finitura in asfalto resinato rosso, oppure in via Fratelli Rosselli, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Grandi attualmente sprovvisto di marciapiede e che ne vedrà la realizzazione ex novo senza tuttavia eliminare posti auto.

L’isolato intorno alla sede dell’ASST Nord Milano, tra le vie Oggioni, Beretta e Deledda, sarà oggetto di intervento e di ampliamento del marciapiede circostante la recinzione.

Si tratta di una prima riqualificazione inserita nel progetto che porterà il prossimo anno all’apertura di una casa di comunità.

In via Risorgimento, nelle intersezioni con via Picasso e via Alberto da Giussano e con via Zandonai, sarà sistemata la pavimentazione dissestata in cubetti di porfido e sostituita con castellane in asfalto stampato resinato di colore rosso per le parti rialzate, a raso dei marciapiedi, allo scopo di rallentare la velocità dei veicoli.

La segnaletica orizzontale e verticale, oltre all’attraversamento pedonale semaforizzato, saranno adeguate di conseguenza.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Questo piano di intervento, con un impegno di spesa di 500.000 euro, ha l’obiettivo di eliminare le situazioni di degrado, di garantire l’accessibilità di persone disabili e la percorribilità in sicurezza delle vie della città a piedi, in bicicletta e in auto».

Il primo cittadino prosegue: «Particolare attenzione è stata posta per opere di sistemazione il più rapide ed efficaci possibili in modo da minimizzare il disagio alla circolazione».

Infine termina: «Passo dopo passo, confidiamo di restituire ai cittadini una città rigenerata piacevole da percorrere, confermandosi così città della corsa e del cammino come riconosciuto da Fidal con il premio Bandiera Azzurra».