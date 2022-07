Cantiere su linee Milano per Chiasso e Lecco, disagi per 90 famiglie

RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane effettuerà un intervento di riqualificazione lungo le linee Milano-Chiasso e Milano-Lecco che interessa anche il tratto di territorio cinisellese.

Un’area periferica del territorio cittadino ai confini con Monza ricompresa tra le vie Valtellina e Tolstoj che vede la presenza di circa una novantina di famiglie.

L'intervento si rende necessario sia per l’adeguamento alla sagoma per i treni merci sia per consentire l’aggiornamento tecnologico della linea.

RFI - Rete Ferroviaria Italiana ha garantito un'attività di informazione sulle diverse fasi del cantiere attraverso la cartellonistica e la distribuzione di volantini nella zona interessata dai lavori.

A supporto, l'amministrazione comunale veicolerà le informazioni attraverso i propri strumenti di comunicazione.

Verranno adottate e messe in campo tutte le procedure di massima attenzione e le opere di mitigazione del rumore e della polvere come la posa di teli protettivi e la bagnatura continua del pietrisco, oltre a rilevatori di inquinanti.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino con delega alla Mobilità e l’assessore alla Sicurezza Bernardo Aiello.«Nei giorni scorsi abbiamo promosso un incontro con i referenti di RFI rivolto ai cittadini residenti che si affacciano lungo la tratta ferroviaria».

I due proseguono: «Lo scopo era quello di metterli al corrente delle lavorazioni e concordare un piano di comunicazione puntuale sulle diverse fasi di lavorazione. Questo per spiegare le ragioni dell’intervento che avrà la durata di due mesi ed evitare ulteriori disagi».

I lavori partiranno infatti la notte tra sabato 2 e domenica 3 luglio 2022 e proseguiranno fino 29 agosto 2022.

Si svolgeranno in 4 fasi al variare del binario e riguarderanno prima la demolizione dell’armamento ferroviario e l’abbassamento del piano di piattaforma, quindi la realizzazione della nuova piattaforma e la ricostruzione del binario, concludendo poi con le attività di finitura.